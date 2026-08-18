Вже відомо, що у Підмосков'ї фіксують пожежі. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Як відбувається атака БпЛА на Москву 18 серпня?

Офіційний портал мера Москви впродовж ночі публікував нервову хронологію роботи тамтешньої протиповітряної оборони. Сергій Собянін розпочав звітувати о 02:33 про "збиті цілі". На 4 ранку російські інформаційні агентства пишуть про понад 70 збитих дронів безпосередньо на підступах до столиці.

Проте традиційні заяви російських чиновників про "падіння уламків" контрастують із реальними наслідками на землі. Український моніторинговий канал Exilenova+ зафіксував, що під час спроби відбити атаку російська ППО, ведучи хаотичний вогонь над густонаселеними кварталами, поцілила у житловий багатоповерховий будинок, де спалахнула пожежа.

Цей інцидент стався у місті Павловський Посад приблизно за 67 кілометрів на схід від Москви. А ще місцеві масово повідомляли про серію потужних вибухів у районі міста Кубинка, а там розташований військовий аеродром. Також надходить попередня інформація про ймовірне влучання у НПЗ.

Проліт дрона у Підмосков'ї: дивіться відео очевидців

Наслідки хаотичної роботи російської ППО: дивіться відео очевидців

Ясна річ, масований наліт дронів призвів до колапсу в московському авіавузлі. На приймання та відправлення рейсів були закриті ключові аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Лише "Шереметьєво" продовжувало функціонувати у штатному режимі.

Коли Москву атакували дрони перед цим?

Поточна нічна операція є прямим продовженням тривалої повітряної кампанії, покликаної зменшити здатність Росії фінансувати свою агресивну війну та вказати жителям Москви, що вони не зможуть бути від цієї війни відірваними.

Зокрема, у ніч на 16 серпня дрони масовано атакували Московську область, і головним здобутком тієї атаки стало повне знищення найбільшого логістичного хабу російського маркетплейса Wildberries в індустріальному парку "Коледино" під Подольськом. Зауважимо, що удари по логістичних артеріях безпосередньо руйнують економіку агресора та впливають на повсякденне життя його громадян.