Уже известно, что в Подмосковье фиксируются пожары. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Как происходит атака БПЛА на Москву 18 августа?

Официальный портал мэра Москвы в течение ночи публиковал напряженную хронологию работы местной противовоздушной обороны. Сергей Собянин начал сообщать в 02:33 о "сбитых целях". К 4 часам утра российские информационные агентства сообщают о более чем 70 сбитых дронах непосредственно на подступах к столице.

Однако традиционные заявления российских чиновников о "падении обломков" контрастируют с реальными последствиями на земле. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ зафиксировал, что во время попытки отразить атаку российская ПВО, ведя хаотичный огонь над густонаселенными кварталами, попала в жилой многоэтажный дом, где вспыхнул пожар.

Этот инцидент произошел в городе Павловский Посад примерно в 67 километрах к востоку от Москвы. Кроме того, местные жители массово сообщали о серии мощных взрывов в районе города Кубинка, где расположен военный аэродром. Также поступает предварительная информация о возможном попадании в НПЗ.

Полет дрона в Подмосковье: смотрите видео очевидцев

Последствия хаотичной работы российской ПВО: смотрите видео очевидцев

Разумеется, массированный налет дронов привел к коллапсу в московском авиаузле. Для приема и отправки рейсов были закрыты ключевые аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Только "Шереметьево" продолжало функционировать в штатном режиме.

Когда раньше дроны проводили атаки на Москву?

Текущая ночная операция является прямым продолжением длительной воздушной кампании, призванной снизить способность России финансировать свою агрессивную войну и показать жителям Москвы, что они не смогут остаться в стороне от этой войны.

В частности, в ночь на 16 августа дроны массированно атаковали Московскую область, и главным результатом той атаки стало полное уничтожение крупнейшего логистического хаба российского маркетплейса Wildberries в индустриальном парке "Коледино" под Подольском. Отметим, что удары по логистическим артериям напрямую разрушают экономику агрессора и влияют на повседневную жизнь его граждан.