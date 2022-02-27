"Февраль в Украине – лютый": Минобороны показало уничтоженную за 4 дня технику оккупантов
27 февраля 2022 , 22:31Читати новину українською
Источник:Генштаб ЗСУ
После начала военного наступления на Украину российские оккупанты понесли огромные потери. 4500 человек ВСУ отправили на тот свет, а также уничтожили десятки единиц боевой техники врага.
Потери российских оккупантов имеют огромные масштабы и продолжают расти. Украинские защитники храбро и эффективно уничтожают силы противника и не дают ему укрепиться на нашей земле.
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Уничтоженная боевая техника оккупанта
ВСУ показали, что ждет боевую технику оккупантов в Украине. Десятки танков, самолетов и боевых машин превратились в груду обгоревшего металлолома.
Видео уничтоженной техники оккупантов
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