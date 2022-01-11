С февраля полицейские получат увеличенные зарплаты, – Монастырский

Украинские правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля 2022 года. На увеличение выплат в госбюджете предусмотрели дополнительные 2,8 миллиарда гривен.

Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделили 1 миллиард. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Ранее Глава Нацполиции обещает повысить зарплату полицейским уже в январе

По его словам, в бюджеты последних двух лет деньги на увеличение зарплат не закладывали, поэтому доплаты проходили точечно.

Монастырский отдельно подчеркнул, что повысить зарплаты поручили не только для полицейских, но и для спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Спецоперация "Акциз"

Монастырский отметил, что деньги для повышения зарплат удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее начали против нелегальной реализации подакцизных товаров с ноября 2021 года. Только за 2 месяца это принесло 2,3 миллиарда гривен.

Также министр добавил, что с февраля восстановят право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Что этому предшествовало