С февраля полицейские получат увеличенные зарплаты, – Монастырский
Источник:МВД Украины
Украинские правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля 2022 года. На увеличение выплат в госбюджете предусмотрели дополнительные 2,8 миллиарда гривен.
Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделили 1 миллиард. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Ранее Глава Нацполиции обещает повысить зарплату полицейским уже в январе
По его словам, в бюджеты последних двух лет деньги на увеличение зарплат не закладывали, поэтому доплаты проходили точечно.
Монастырский отдельно подчеркнул, что повысить зарплаты поручили не только для полицейских, но и для спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.
Спецоперация "Акциз"
Монастырский отметил, что деньги для повышения зарплат удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее начали против нелегальной реализации подакцизных товаров с ноября 2021 года. Только за 2 месяца это принесло 2,3 миллиарда гривен.
Также министр добавил, что с февраля восстановят право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.
Что этому предшествовало
- Глава полиции Киева Иван Выговский отметил, что зарплаты работников не соответствуют рыночным и стоимости жизни в Киеве. Поэтому возникает проблема кадровой нехватки.
- Сейчас оперативники полиции Киева получают 15 тысяч гривен зарплаты, а в регионах еще меньше.
- Правоохранители выразили массовое возмущение. Например, в городе Токмак, на Запорожье, 95% полицейских, то есть 30 работников, написали рапорты на увольнение.
- Такая же ситуация была в Харькове. В ноябре 2021 года там массово увольнялись патрульные. Причина – низкая зарплата.
- После этого глава Нацполиции Игорь Клименко заверил, что в январе правоохранителям повысят выплаты.