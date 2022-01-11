Лише на зарплати Нацполіції додатково виділили 1 мільярд. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Раніше Голова Нацполіції обіцяє підвищити зарплату поліцейським вже в січні
За його словами, у бюджетах останніх двох років грошей на збільшення зарплат не закладали, тому доплати відбувались точково.
Монастирський окремо наголосив, що підвищити зарплати доручили не тільки для поліцейських, а й для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.
Спецоперація "Акциз"
Монастирський зазначив, що гроші для підвищення зарплат вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її розпочали проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з листопада 2021 року. Лише за 2 місяці це принесло 2,3 мільярда гривень.
Також міністр додав, що з лютого відновлять право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.
Що цьому передувало
- Очільник поліції Києва Іван Вигівський наголосив, що зарплати працівників не відповідають ринковим та вартості життя у Києві. Відтак виникає проблема кадрового браку.
- Наразі оперативники поліції Києва отримують 15 тисяч гривень зарплати, а у регіонах ще менше.
- Правоохоронці висловили масове обурення. Наприклад, у місті Токмак, що на Запоріжжі, 95% поліцейських, тобто 30 працівників, написали рапорти на звільнення.
- Така ж ситуація була у Харкові. У листопаді 2021 року там масово звільнялись патрульні. Причина – низька зарплата.
- Після цього глава Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що у січні правоохоронцям підвищать виплати.