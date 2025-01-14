Под Фицо зашаталось кресло: словацкому премьеру могут объявить вотум недоверия

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо грозит импичмент. В частности, оппозиция планирует выразить главе словацкого правительства вотум недоверия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.sk.

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Фицо грозит импичмент

Как пишут в издании, вотум недоверия планирует выразить объединенная оппозиция, в которую вошли "Прогрессивная Словакия", "Движение Словакии", "Христианско-демократического движения" и "Свобода и солидарность".

"Фицо покинул Словакию. Вместо того, чтобы быть на родине и решать проблемы, которые беспокоят людей, он летает по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Это оскорбляет наших соседей и партнеров. Он подал в отставку от управления, которое должно состояться здесь, в Словакии. Он ушел в отставку с управления, которое должно происходить здесь, в Словакии", – заявил Михал Шимечка, председатель сильнейшего оппозиционного движения "Прогрессивная Словакия".

Указывается, что недавний визит Фицо в Москву является не единственной причиной вотума недоверия. Как пояснила оппозиция, зарубежные поездки и публичные заявления главы правительства в целом искажают внешнеполитический курс Словакии.