Чтобы показать, что здоров: Фицо решил нырнуть в Дунай

Словацкий глава правительства Роберт Фицо отреагировал на слухи об ухудшении состояния здоровья. Так, он опубликовал фотографию, где он нырнул в Дунай.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьера в фейсбуке.

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Фицо решил поплавать в реке

На своей странице в фейсбуке премьер Словакии написал, что пригласил журналистов, которые интересовались его здоровьем, "размяться и поплавать".

Никто не пришел. Я понимаю. Видимо, немного накрапывало и было прохладно,

– добавил он, прикрепив фото своего купания в Дунае.

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К слову, последние дни в словацких СМИ предполагали, что у Фицо ухудшилось состояние здоровья'я, поскольку он неожиданно отменил участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню труда.

На этом фоне российские источники даже допускали, что Фицо может не приехать в Москву 9 мая.