Премьер Словакии Фицо, вероятно, собрался на встречу с Путиным: об этом заявил Вучич

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует 23 декабря провести встречу с президентом России Путиным. Об этом говорят и российские СМИ.

Вучич об этом заявил в эфире телеканала Happy 20 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа "Медуза".

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Зачем Фицо едет в Москву

По словам Вучича, во время встречи Фицо намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг возможного прекращения Украиной транзита газа в Европу с 1 января. Он поедет к нему 23 декабря, в понедельник.

Насколько я знаю неофициально, а когда говорю "неофициально"... это точно – в понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров,

– заявил президент Сербии.

Официальные власти Словакии пока не подтвердили информацию о запланированной встрече. Кремль также пока воздерживается от комментариев.

Заявление сербского президента подхватили российские СМИ.