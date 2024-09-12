ФИДЕ хочет вернуть россиянам флаг и право на проведение соревнований: как отреагировали в ФШУ

Менее чем за две недели ФИДЕ может вернуть представителям России флаг и право на проведение соревнований. Все из-за позиции президента Федерации шахмат Кыргызстана, Бабура Толбаева.

В конце августа президент Федерации шахмат Кыргызстана, Бабур Толбаев, предложил разрешить россиянам и белорусам вернуться к соревнованиям. С началом полномасштабного вторжения России в Украину россияне выступали под флагом организации.

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Россияне могут снова начать выступать под флагом

Бабур Толбаев предложил внести возвращение российского и белорусского флагов, то есть фактически отменить их "нейтральность", на Генассамблею, которая состоится в конце сентября в Будапеште.

Кроме этого, это может позволить России и Беларуси вернуть право на проведение турниров под эгидой ФИДЕ на своей территории.

Чтобы решение было принято за него должно проголосовать большинство. 199 стран-участников ФИДЕ имеют по одному равнозначному голосу. Однако руководство ФИДЕ почти полностью состоит из россиян, что может представлять угрозу при принятии решения. В списке стран-участников есть также африканские страны, а вице-президентом Африканской конфедерации шахмат является россиянка Надежда Марочкина, которая представляет Сенегал.

Как отреагировали в Федерации шахмат Украины

31 августа 2024 года новым президентом Федерации шахмат Украины стал бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Уже 9 сентября в своих соцсетях он опубликовал сообщение, в котором сообщил о ситуации с Толбаевым и очертил план действий Украины.

Александр Камишин призвал ФИДЕ снять вопрос с повестки дня. В частности он сообщил о таких шагах в решении этой ситуации:

Все официальные обращения Федерации шахмат Украины в ФИДЕ будут направлены до конца недели. Все обращения к национальным федерациям стран членов ФИДЕ – аналогично.

Просит наших гроссмейстеров обратиться к своим коллегам из других стран. Национальные федерации должны услышать украинских шахматистов. ФИДЕ должна услышать гроссмейстеров со всего мира.

Подключат Министерство молодежи и спорта, ведь важна их поддержка по международной линии.

Привлечет дипломатический аппарат МИД Украины. Камишин будет просить наших послов во всех странах мира провести соответствующую работу.

Тако же попросил подключиться журналистов. Как украинских, так и иностранных.

Лично он в ближайшие две недели проведет переговоры со всеми главами национальных федераций шахмат.

На съезд Генассамблеи ФИДЕ приедет лично и проведет вживую переговоры со всеми делегатами, кто будет готов слышать голос справедливости.

Справка. По информации Трибуны, согласно актуальной информации на сайте ФИДЕ, непосредственно делегатом на Генассамблее от Украины будет еще предыдущий президент ФШУ Виктор Капустин.

Отметим, что Генассамблея состоится 21-22 сентября в столице Венгрии.