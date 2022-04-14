На Фиджи полиция задержала суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова

Правоохранители Фиджи, расположенной в южной части Тихого океана, задержали роскошную суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Экипаж судна задержали.

Полиция устроила допрос капитану о том, как он доставил яхту в тихоокеанскую островную страну без таможенного оформления.

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В посольстве США заявили, что им известно, что Amadea пришвартован в порту Лаутока на Фиджи, и посольство сотрудничало с властями Фиджи на этот счет.

Соединенные Штаты преданы поиску и конфискации активов олигархов, поддержавших жестокую, неспровоцированную войну России против Украины,

– говорится в сообщении посольства.

Делегации Европейского Союза на Фиджи также обратились с просьбой о сотрудничестве.

Ранее Сулейман Керимов попал под санкции США, Великобритании и Европейского Союза из-за вторжения России в Украину.

Добавим, что президент России Владимир Путин, законодатели и бизнесмены столкнулись с широкомасштабными санкциями после вторжения, которую Москва называет специальной военной операцией, тогда как европейские страны захватили собственность, включая виллы и лодки.

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