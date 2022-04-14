Поліція влаштувала допит капітану про те, як він доставив яхту до тихоокеанської острівної країни без митного оформлення.

Важливо Єврокомісія визнала указ Путіна про оплату газу рублями порушенням санкцій, – ЗМІ

У посольстві США заявили, що їм відомо, що Amadea пришвартований у порту Лаутока на Фіджі, і посольство співпрацювало з владою Фіджі щодо цього.

Сполучені Штати віддані пошуку та конфіскації активів олігархів, які підтримали жорстоку, неспровоковану війну Росії проти України,

– мовиться у повідомленні посольства.

Делегації Європейського Союзу на Фіджі також звернулися з проханням про співпрацю.

Зверніть увагу! Раніше Сулейман Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу через вторгнення Росії в Україну.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін, законодавці та бізнесмени зіткнулися з широкомасштабними санкціями після вторгнення, яке Москва називає спеціальною військовою операцією, тоді як європейські країни захопили власність, включаючи вілли та човни.