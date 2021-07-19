Фигурантка дела Шеремета Кузьменко прокомментировала отставку Авакова

Кардиолог Юлия Кузьменко спокойно отреагировала на отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. Она заявила, что ждет "не смены фамилий, а действий".

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отметила, что в Украине необходимо менять систему. Об этом она сообщила в интервью изданию "Сегодня".

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Жду того, чтобы в Украине был поднят вопрос фальсификации уголовных дел. Ведь это касается не только нас, не только нашего уголовного дела. Система не изменилась от слова "совсем". Мы надеялись, что с появлением новой полиции 2015 года что-то изменится. Но прошли годы, и стало понятно, что это всего лишь новый винтик в старой системе,

– сказала кардиолог.

Однако Юлия Кузьменко добавила, что верит в существование людей, для которых их работа – это "честь" и которые хотят расследовать убийство журналиста Павла Шеремета по-настоящему.

Яне Дугарь – действие обязанностей, Юлии Кузьменко – круглосуточный домашний арест.

Отставка Авакова: коротко

Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел 13 июля.

Верховная Рада 15 июля поддержала его увольнение – "за" проголосовал 291 нардеп.

На свою отставку эк-сглава МВД отреагировал постом с двух слов: "Слава Украине!".

Шевченковский райсуд Киева 29 июня продлил на 2 месяца меру пресечения двум обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета.



Провалы Авакова на посту главы МВД / инфографика 24 канала