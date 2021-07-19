Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета зазначила, що в Україні необхідно змінювати систему. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

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Чекаю на те, щоб в Україні було порушено питання фальсифікації кримінальних справ. Адже це стосується не тільки нас, не тільки нашої кримінальної справи. Система не змінилася від слова "взагалі". Ми сподівалися, що з появою нової поліції 2015 року щось зміниться. Але минули роки та стало зрозуміло, що це всього лише новий гвинтик в старій системі,

– сказала кардіолог.

Однак Юлія Кузьменко додала, що вірить в існування людей, для яких "їхня робота – це честь" і які хочуть розслідувати вбивство журналіста Павла Шеремета по-справжньому.

Зверніть увагу! Шевченківський райсуд Києва 29 червня продовжив на 2 місяці запобіжний захід двом обвинуваченим у справі про вбивство Павла Шеремета. Яні Дугарь – дію обов'язків, Юлії Кузьменко – цілодобовий домашній арешт.

Відставка Авакова: коротко

Аваков написав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ 13 липня.

Верховна Рада 15 липня підтримала його звільнення – "за" проголосував 291 нардеп.

На свою відставку ексглава МВС відреагував постом з двох слів: "Слава Україні!".



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу