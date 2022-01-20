Фигурантов санкций могут обязать платить налоги: в законе планируют изменения

Верховная Рада предлагает внести изменения в закон о санкциях. В частности, фигурантов ограничений хотят обязать платить налоги.

В настоящее время действующее законодательство блокирует все финансовые и экономические обязательства подсанкционных лиц.

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Законодательство о санкциях хотят изменить

Изменения в закон о санкциях хотят внести законопроектом №6529.

Пока что санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины. Однако теперь к закону хотят добавить исключение, чтобы такие ограничения не касались сделок по уплате налогов, сборов, единого взноса, других денежных обязательств, погашения (взыскания) налогового долга. Также это исключение будет добавлено в пункт об остановке выполнения экономических и финансовых обязательств.

В пояснительной записке говорится, что законодательство Украины не предусматривает особенностей уплаты налогов и сборов находящимися под санкциями людьми. Поэтому изменения внести предлагают во избежание потерь бюджета, а также обеспечить исполнение налогоплательщиками своих обязанностей.

Санкции СНБО против сотни украинцев: что известно

Совет по нацбезопасности и обороне в июле 2021 года ввел санкции в отношении 100 украинцев. Эти граждане находятся под санкциями, введенными Министерством финансов США.

Американские санкции наложили на 134 украинца, 130 из них попали под ограничения Минфина.

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