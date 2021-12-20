Фигуранту "дела Медведчука" Кузяре снизили залог, но оставили под стражей

Сергею Кузяре, являющемуся фигурантом так называемого "угольного дела", снизили залог с 500 до 250 миллионов гривен. Однако его оставили под стражей.

Киевский апелляционный суд на заседании 20 декабря упразднил решение Печерского районного суда Киева от 16 ноября.

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Кузяре снизили залог, но оставили под стражей

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на определение следственного судьи. В нем удовлетворили ходатайство старшего следственного Государственного бюро расследований, продлив Кузяре срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 января 2022 года с альтернативой внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы стороны защиты удовлетворены частично, определение следственного судьи Печерского райсуда от 16 ноября 2021 года отменено,

– говорится в решении суда.

Согласно новому определению, частично удовлетворено ходатайство следователя ГБР – подозреваемый до 14 января будет находиться под стражей. Однако размер залога уменьшили вдвое – до 250 миллионов гривен.

Угольное дело и участие в нем Кузяры: что известно

Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который Виктор Медведчук покупал у боевиков на Донбассе. 12 ноября Государственное бюро расследований по этому делу сообщило о подозрении и бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Сергей Кузяра – еще один фигурант дела. Его в сентябре 2021 года экстрадировали из Турции, после чего задержали в Украине. Он был советником бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. По данным следствия, в 2014 – 2015 годах украинская сторона через Кузяру контактировала с представителями "ЛДНР" по закупкам угля.



Схема финансирование боевиков / Инфографика СБУ

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