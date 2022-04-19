Фиксируют собственные преступления: только за день оккупанты похитили 98 детей из Мариуполя

Российские военные продолжают совершать военные преступления, при этом они и их сами фиксируют. Только за 18 апреля оккупанты вывезли из Мариуполя 98 детей.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал скриншот из новостей из телеграм-канала одной из псевдореспублик на Донбассе.

Актуально В Мариуполе есть только 2 зоны безопасности для оккупантов, все остальное – линия фронта, – советник мэра

Оккупанты сами сообщили о вывозе детей

Оккупанты сами сообщили, что за день вывезли из города 569 человек, из них 98 – дети. В общей сложности с 5 марта они депортировали почти 20 тысяч мариупольцев.

Фиксируем. Работаем над квалификацией и возвращением наших домой,

– написал Андрющенко

Между тем, россияне постоянно ищут пути, чтобы склонить местных жителей к сотрудничеству. Людям, которые именно из-за российских войск остались без крова, обещают денежную компенсацию – конечно, в рублях.

При этом оккупанты обманывают, утверждая, что за "документами на передвижение" и компенсацией стоят очереди. В Центре противодействия дезинформации СНБО говорят: никакие усилия не позволяют создать россиянам необходимую для пропаганды картинку.

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