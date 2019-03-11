19:23
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Фиктивные спонсоры Юрия Тимошенко: МВД допросило свидетелей

      166 Читати новину українською
      Юрий Тимошенко
      Юрий Тимошенко / politrada.com

      Министерство внутренних дел обнародовало показания людей, которые якобы были фейковыми спонсорами кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

      Это видео МВД выложило на своей странице в YouTube.


      Читайте также: Взятка Тимошенко для отказа от участия в выборах президента: кем являются политики-злоумышленники

      Одна из женщин отметила, что ей "просто сказали подписать документы". Другая же убеждала, что даже не читала документов. Еще одна женщина отметила, что поставила подпись под документами, потому что к ней пришла знакомая и порядочный человек. Поэтому, она не предполагала, что ее могут подставить. Месяц назад мы начали уголовное производство относительно препятствования осуществлению избирательного права. Видео нам предоставили журналисты, после того как были первые соответствующие сообщения,
      - сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цкиридзе.

      Стоит добавить, что сам Юрий Тимошенко заявил, что деньги на президентский залог в размере 2,5 миллиона гривен ему "одолжили друзья-фермеры".

      Смотрите видео: кто был фейковыми спонсорами Юрия Тимошенко

      К слову, недавно спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что удалось задержать двух человек, которые пытались вручить взятку нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко. Один из злоумышленников является председателем политической партии, однако, какой именно, в ГПУ не указали. Взятка в размере 5 миллионов гривен предназначалась для того, чтобы Тимошенко снял свою кандидатуру с выборов.

      Какой скандал разгорелся вокруг Юрия Тимошенко?
      Инициалы Юрия Владимировича Тимошенко полностью совпадают с инициалами лидера "Батькивщины" Юлии Владимировны Тимошенко, которая тоже поборется за президентское кресло. Лидера "Батькивщины" ужасно возмутило появление в избирательных списках кандидата с такими же фамилией и инициалами, как у нее. В этом Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Петра Порошенко. Мол, он непосредственно приобщился к этому делу. Юлия Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко. Однако этого не произошло.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      12827
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Министерство внутренних дел Взятка Юрий Тимошенко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко vs націоналісти: гра з вогнем
      сегодня , 18:17 Порошенко vs націоналісти: гра з вогнем
      Наталя Ромашова 922
      Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      сегодня , 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      137
      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      сегодня , 11:00 Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      371
      Неоправданные ожидания: победы и провалы мэра Виталия Кличко
      сегодня , 17:51 Неоправданные ожидания: победы и провалы мэра Виталия Кличко
      90
      Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      сегодня , 17:30 Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      Тетяна Острікова 169
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Главные события пятницы, 4 октября
       4 октября 2013 , 23:30
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Известный украинский комментатор раскритиковал игру сборной Украины под руководством Шевченко
       1 сентября 2018 , 17:13
      Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца
       27 ноября 2018 , 16:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук