Фиктивные спонсоры Юрия Тимошенко: МВД допросило свидетелей

Это видео МВД выложило на своей странице в YouTube.



Читайте также: Взятка Тимошенко для отказа от участия в выборах президента: кем являются политики-злоумышленники

Одна из женщин отметила, что ей "просто сказали подписать документы". Другая же убеждала, что даже не читала документов. Еще одна женщина отметила, что поставила подпись под документами, потому что к ней пришла знакомая и порядочный человек. Поэтому, она не предполагала, что ее могут подставить. Месяц назад мы начали уголовное производство относительно препятствования осуществлению избирательного права. Видео нам предоставили журналисты, после того как были первые соответствующие сообщения,

- сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цкиридзе.

Стоит добавить, что сам Юрий Тимошенко заявил, что деньги на президентский залог в размере 2,5 миллиона гривен ему "одолжили друзья-фермеры".

Смотрите видео: кто был фейковыми спонсорами Юрия Тимошенко