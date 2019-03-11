Фиктивные спонсоры Юрия Тимошенко: МВД допросило свидетелей
Министерство внутренних дел обнародовало показания людей, которые якобы были фейковыми спонсорами кандидата в президенты Юрия Тимошенко.
Это видео МВД выложило на своей странице в YouTube.
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Одна из женщин отметила, что ей "просто сказали подписать документы". Другая же убеждала, что даже не читала документов. Еще одна женщина отметила, что поставила подпись под документами, потому что к ней пришла знакомая и порядочный человек. Поэтому, она не предполагала, что ее могут подставить. Месяц назад мы начали уголовное производство относительно препятствования осуществлению избирательного права. Видео нам предоставили журналисты, после того как были первые соответствующие сообщения,
- сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цкиридзе.
Стоит добавить, что сам Юрий Тимошенко заявил, что деньги на президентский залог в размере 2,5 миллиона гривен ему "одолжили друзья-фермеры".
Смотрите видео: кто был фейковыми спонсорами Юрия Тимошенко
К слову, недавно спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что удалось задержать двух человек, которые пытались вручить взятку нардепу и кандидату в президенты Юрию Тимошенко. Один из злоумышленников является председателем политической партии, однако, какой именно, в ГПУ не указали. Взятка в размере 5 миллионов гривен предназначалась для того, чтобы Тимошенко снял свою кандидатуру с выборов.
Какой скандал разгорелся вокруг Юрия Тимошенко?
Инициалы Юрия Владимировича Тимошенко полностью совпадают с инициалами лидера "Батькивщины" Юлии Владимировны Тимошенко, которая тоже поборется за президентское кресло. Лидера "Батькивщины" ужасно возмутило появление в избирательных списках кандидата с такими же фамилией и инициалами, как у нее. В этом Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Петра Порошенко. Мол, он непосредственно приобщился к этому делу. Юлия Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко. Однако этого не произошло.