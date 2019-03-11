Фіктивні спонсори Юрія Тимошенка: МВС допитало свідків
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило свідчення людей, які нібито були фейковими спонсорами кандидата в президенти Юрія Тимошенка.
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Місяць тому ми розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання здійсненню виборчого права. Відео нам надали журналісти, після того як були перші відповідні повідомлення,
– повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цкірідзе.
Варто додати, що сам Юрій Тимошенко заявив, що гроші на президентську заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень йому позичили "друзі-фермери".
Дивіться відео: хто був фейковими спонсорами Юрія Тимошенка
До слова, нещодавно речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що вдалося затримати двох осіб, які намагалися вручити хабар нардепу та кандидату у президенти Юрію Тимошенку. Один зі зловмисників є головою політичної партії, проте, якої саме, у ГПУ не вказали. Хабар у розмірі 5 мільйонів гривень призначався для того, аби Тимошенко зняв свою кандидатуру з виборів.
Який скандал розгорівся довкола Юрія Тимошенка?Ініціали Юрія Володимировича Тимошенка повністю збігаються з ініціалами лідерки "Батьківщини" Юлії Володимирівни Тимошенко, яка теж побореться за президентське крісло. Лідерку "Батьківщини" страшенно обурила поява у виборчих списках кандидата з такими ж прізвищем та ініціалами, як у неї. В цьому Юлія Тимошенко звинуватила чинного президента Петра Порошенка. Мовляв, він безпосередньо долучився до цієї справи. Юлія Тимошенко вимагала від Порошенка зняти з виборів Юрія Тимошенка. Проте цього не сталося.