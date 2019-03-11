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      Фіктивні спонсори Юрія Тимошенка: МВС допитало свідків

      521 Читать новость на русском
      Юрій Тимошенко
      Юрій Тимошенко / politrada.com

      Міністерство внутрішніх справ оприлюднило свідчення людей, які нібито були фейковими спонсорами кандидата в президенти Юрія Тимошенка.

      Це відео МВС виклало на своїй сторінці у YouTube.

      Читайте також: Хабар Тимошенку щодо відмови від участі у виборах президента: ким є політики-зловмисники

      Одна з жінок зауважила, що їй "просто сказали підписати документи". Інша ж переконувала, що навіть не читала документів. Ще одна жінка наголосила, що поставила підпис під документами, тому що до неї прийшла "знайома та порядна людина. Тож, вона не припускала, що її можуть підставити.

      Місяць тому ми розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання здійсненню виборчого права. Відео нам надали журналісти, після того як були перші відповідні повідомлення,
      – повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цкірідзе.

      Варто додати, що сам Юрій Тимошенко заявив, що гроші на президентську заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень йому позичили "друзі-фермери".

      Дивіться відео: хто був фейковими спонсорами Юрія Тимошенка

      До слова, нещодавно речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що вдалося затримати двох осіб, які намагалися вручити хабар нардепу та кандидату у президенти Юрію Тимошенку. Один зі зловмисників є головою політичної партії, проте, якої саме, у ГПУ не вказали. Хабар у розмірі 5 мільйонів гривень призначався для того, аби Тимошенко зняв свою кандидатуру з виборів.

      Який скандал розгорівся довкола Юрія Тимошенка?Ініціали Юрія Володимировича Тимошенка повністю збігаються з ініціалами лідерки "Батьківщини" Юлії Володимирівни Тимошенко, яка теж побореться за президентське крісло. Лідерку "Батьківщини" страшенно обурила поява у виборчих списках кандидата з такими ж прізвищем та ініціалами, як у неї. В цьому Юлія Тимошенко звинуватила чинного президента Петра Порошенка. Мовляв, він безпосередньо долучився до цієї справи. Юлія Тимошенко вимагала від Порошенка зняти з виборів Юрія Тимошенка. Проте цього не сталося.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юрій Тимошенко Хабар Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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