Филарет просит Зеленского инициировать автокефалию УПЦ с патриаршим статусом

Филарет призвал создать автокефалию Украинской Православной Церкви с патриаршим статусом. Речь идет об объединении "трех ветвей украинского православия".

С соответствующей инициативой Филарет обратился к Владимиру Зеленскому. Обращение патриарха было опубликовано 21 июня, хотя в начале июня Филарет уже озвучивал аналогичное предложение.

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Филарет еще раз призывал к "объединению" церквей

Филарет обратился к президенту Украины с просьбой.

Прошу Вас инициировать со стороны украинского государства объединительные процессы в украинском православии и поддержать проведение Всеукраинского поместного православного собора, который привел бы всех православных христиан нашей страны к единству и полной независимости от других религиозных центров – провозгласил бы автокефалию Украинской Православной Церкви с патриаршим статусом,

– призвал Филарет.

По мнению патриарха, это позволит объединить все тысячелетнее украинское православие в единственную поместную Украинскую Церковь.

Также Филарет в очередной раз призвал глав "трех украинских православных церквей":

встретиться для обсуждения этого вопроса;

а после – создать общий организационный комитет для подготовки Всеукраинского православного поместного собора;

а также делегировать для работы своих представителей.

Под "тремя церквями" Филарет понимает:

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата;

Православную Церковь Украины на попечении Константинопольского Патриарха;

а также Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, которая уже ликвидирована.

Хотя стоит вспомнить, что в 2019 году Украинская Православная Церковь Киевского патриархата была ликвидирована, а сам Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины. Однако сам патриарх неоднократно пытался оспорить это решение в судах и отменить прекращение действия Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Что этому предшествовало

3 июня 2022 Филарет уже призвал к объединительному собору "трех ветвей украинского православия" – Украинской православной церкви Московского патриархата, Православной церкви Украины и УПЦ Киевского патриархата, которая уже ликвидирована.

Тогда пресс-службы церквей не комментировали предложение Филарета. Также не комментировали ситуацию обращения главы церквей Епифаний и Онуфрий.

Стоит вспомнить, что в феврале 2022 синод Православной Церкви Украины лишил сана "назначенцев" Филарета, а также запретил экс-предстоятелю УПЦ КП Филарету совершать рукоположение.

Такое решение было принято из-за нарушения архиереем Филаретом и его последователями канонического порядка. В частности, Филарету с 2019 года запрещено созывать и возглавлять собрания для решения вопросов церковного управления, осуществлять рукоположение в любой священный сан.

Следует вспомнить, что в 2019 году в комментарии "УП" Епифаний объяснил, что за спиной почетного патриарха Филарета играли некоторые пророссийские силы. Однако объяснял, что, думает он этого не осознает.

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