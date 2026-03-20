В Киеве началось прощание с патриархом Филаретом
- В Киеве 20 марта началось прощание с патриархом Филаретом в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.
- Церемонию возглавляет митрополит Епифаний, а погребение запланировано на 22 марта.
В Киеве вечером 20 марта началось прощание с патриархом Филаретом. Его тело привезли в Свято-Михайловский Златоверхий собор.
Похоронят Святейшего патриарха в воскресенье, 22 марта. Об этом сообщила Православная церковь Украины.
Что известно о прощании с Филаретом?
В Киеве началось прощание с патриархом Филаретом в 20:00. Местные медиа показали кадры из собора. Отмечается, что церемонию возглавляет митрополит Епифаний.
В ПЦУ добавили, что прощание продлится весь вечер 20 марта и в течение следующего дня. Отпевание и погребение – 22 марта.
Протоиерей Владимирского собора Александр Шмурыгин рассказал журналистам, что Филарета никто не мог переломить, а все шли вместе с ним к Господу.
Верующие вспоминают Святейшего патриарха как простого, скромного человека глубокой веры и твердости.
Заупокойные молитвы продолжались и во Владимирском соборе, где Филарет прослужил почти 60 лет. Там он и завещал себя похоронить. ТСН напомнила, что последнюю свою литургию патриарх отслужил 7 января. По данным свидетелей, уже тогда Филарет был "очень слабым" и ему помогали другие священники.
Что известно о смерти Филарета?
20 марта стало известно, что на 98 году жизни скончался Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет из-за обострения хронических болезней.
9 марта его госпитализировали. После сообщалось, что он в тяжелом состоянии. Несмотря на улучшение показателей, была угроза для жизни из-за преклонного возраста.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть патриарха и назвал его одним из главных защитников государственности и независимости украинской церкви.