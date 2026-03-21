УПЦ КП избрала нового патриаха вместо Филарета: кто им стал

20 марта из жизни ушел 97-летний патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. На следующий день ему уже выбрали замену.

Семь архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата объявили об избрании нового патриарха. Об этом пишет "Украинская правда".

Кого избрали патриархом вместо Филарета?

Им стал архиепископ Сумской Никодим.

Голосование происходило и очно, и онлайн. Согласно опубликованному видео и заявлению самого Никодима, решение было принято на внеочередном заседании Архиерейского собора УПЦ КП, проходившем вечером 20 марта и утром 21 марта.

В голосовании принимали участие архиереи как в Украине, так и за рубежом.

Всего в голосовании приняли участие восемь архиереев. Один из них – архиепископ Белоцерковский Андрей – отказался участвовать в голосовании, опираясь, с его точки зрения, на нарушение регламента и устава УПЦ КП. Еще двое архиереев голосовали онлайн.

Результатом тайного голосования стало единогласное избрание архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Кобзаря) патриархом Киевским и всей Руси-Украины.

После избрания Никодим обнародовал совместное заявление архиереев УПЦ КП, в котором они осудили действия руководства ПЦУ. Они утверждают, что те "силовым методом" забрали тело патриарха Филарета из больницы и перевезли его в Михайловский собор, а архиереям УПЦ КП, которые хотели провести заседание и отпевание во Владимирском соборе, угрожали полицией и арестом.

Обратите внимание! В октябре 2025 года патриарх Филарет составил духовное завещание, в котором просил, чтобы после его смерти отпевание проводили архиереи УПЦ КП во Владимирском кафедральном патриаршем соборе, а не представители Православной церкви Украины.

Архиереи подчеркнули, что сохраняют УПЦ КП как независимую духовную институцию и не намерены входить в другие церковные структуры.

Что известно об архиепископе Сумском и Ахтырском?