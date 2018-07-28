Филарет рассказал, почему создание единой православной церкви важно для Украины

Украина станет более защищенным от врагов государством, когда ее народ объединится, и когда будет создана единая Украинская поместная церковь.

Об этом во время торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси сказал Патриарх Киевский Филарет.

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"Несмотря на то, что Украина – поликонфессиональное государство, господствующей церковью в Украине была, есть и будет православная церковь. Но враги разделили ее на части. Поэтому, чтобы защитить государство, надо, чтобы украинский народ был единым, чтобы у этого народа была единая православная церковь", – подчеркнул он.

По словам священнослужителя, признание автокефалии для Украины нужно для того, чтобы не было разделения. Кроме того, по его мнению, после официального признания украинской автокефалии у ее противников исчезнут основания "не быть с нами вместе".

Почему речь идет о признании. Оно нужно, потому что на этой основе разделено украинское православие. Чтобы не было раскольников и разделения, нужно признание. Мы благодарны Вселенскому Патриарху Варфоломею, что он понимает проблемы государства и церкви. Что он понял, что пришло время предоставить томос украинской церкви о ее автокефалии. И надеемся, что в ближайшее время будем иметь такой томос,

– сказал Филарет.

Также, Патриарх отметил, что Киевская Митрополия была частью Константинопольского Патриархата, а Москва незаконно ее захватила. Поэтому, по словам Филарета, справедливо, что Вселенский Патриарх Варфоломей считает, что это его каноническая территория и он один имеет право на предоставление нам автокефалии.

Напомним, в Украине празднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси-Украины, куда прибыла достопочтенная делегация из Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея. 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Ранее украинский гарант заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть к 1030-летию крещения Руси.