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Філарет розповів, чому створення єдиної православної церкви важливе для України

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Філарет розповів про важливість надання Україні автокефалії
Філарет розповів про важливість надання Україні автокефалії / Фото з відкритих джерел

Україна стане більш захищеною державою від ворогів, коли її народ об'єднається, і коли буде створена єдина Українська помісна церква.

Про це під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі сказав Патріарх Київський Філарет.

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"Незважаючи на те, що Україна – поліконфесійна держава, пануючою церквою в Україні була, є і буде православна церква. Але вороги розділили її на частини. Тому, щоб захисти державу, треба, щоб український народ був єдиним, щоб в цьому народі була єдина православна церква", – наголосив він.

За словами священослужителя, визнання автокефалії для України потрібно для того, аби не було розділення. Окрім того, на його думку, після офіційного визнання української автокефалії у її противників зникнуть підстави "не бути з нами разом".

Чому мова йде про визнання. Воно потрібно, тому що на цій основі розділене українське православ'я. Щоб не було розкольників та розділення, потрібне визнання. Ми вдячні Вселенському Патріарху Варфоломію, що він розуміє проблеми держави та церкви. Що він зрозумів, що прийшов час надати томос українській церкві про її автокефалію. І сподіваємось, що найближчим часом будемо мати такий томос,
– сказав Філарет.

Також, Патріарх зауважив, що Київська Митрополія була частиною Константинопольського Патріархату, а Москва незаконно її захопила. Тому, за словами Філарета, справедливо, що Вселенський Патріарх Варфоломій вважає, що це його канонічна територія і він один має право на надання нам автокефалії.

Нагадаємо, в Україні святкують 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, куди прибула високоповажна делегація з Константинополя від Вселенського патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві. Раніше український гарант заявляв, що Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію УПЦ до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі.

Теги: Новини України релігія Новини політики УПЦ КП Єдина помісна церква Філарет
Джерело: 24 Канал
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