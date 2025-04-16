Филатов заявил, что один из "Шахедов" ударил в 100 метрах от мэрии Днепра

Российская армия поздно вечером 16 апреля массированно атаковала Днепр "Шахедами". Один из беспилотников ударил в 100 метрах от мэрии города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.

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Что рассказал Филатов о последствиях атаки по Днепру

Борис Филатов отметил, что российские оккупанты снова развалили и повредили кучу гражданских зданий в Днепре и попали "Шахедом" вблизи мэрии.

Не попали (в саму мэрию – 24 Канал). Прилет в 100 метрах. Как раз рядом с памятником Полю. Но он у нас мощный. Стоит,

– сказал городской голова Днепра.

Филатов также отметил, что захватчики развалили его жене магазин. Мэр пошутил, что, "кроме женской одежды, там не было ни одного солдата НАТО".

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К слову, в результате вражеской атаки по Днепру вечером 16 апреля есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на 23:59 известно о по меньшей мере 16 травмированных и 2 жертвы.

На месте попаданий в городе вспыхнули пожары. Также были выбиты стекла, стекло, а по улицам города теперь валяются обломки и строительный мусор.