Таким образом Филиппины и США планируют противодействовать агрессиям Китая. Детальнее об этом – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

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Попытка сдержать эскалацию военной деятельности Китая в регионе

Офис президента Филиппин объявил, что дает разрешение Штатам на использование 4 военных баз в стране. Как отметили, это было сделано с целью укрепления противодействия Китаю.

Заметим, что большинство этих баз расположены недалеко от Тайваньского пролива. Речь идет о военно-морской базе, армейской базе и гражданском аэропорту, которые расположены на севере острова Лусон. А также об объектах на острове у южного побережья западной провинции Палаван.

Расширение американского военного присутствия на Филиппинах рассматривается как попытка обеих стран усилить сдерживание от эскалации китайской военной активности в регионе.

– отметили в издании.

Впрочем, не все филиппинские лидеры приветствуют увеличение количества американских войск в стране. Они, прежде всего, обеспокоены, что могут быть вовлечены в противостояние Китая и США.

В частности, губернатор Кагаяна выступает категорически против размещения американских войск в провинции. Несмотря на это, в администрации президента заявили, что эти локации "пригодны и взаимовыгодны". Также добавляют, что объекты будут использоваться для гуманитарных операций в случае крушения.

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