Таким чином, Філіппіни та США планують протидіяти агресіям Китаю. Детальніше про це – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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Спроба стримати ескалацію військової діяльності Китаю у регіоні

Офіс президента Філіппін оголосив, що дає дозвіл Штатам на користування 4 військовими базами в країні. Як зазначили, це зробили з метою зміцнення протидії Китаю.

Зауважимо, що більшість цих баз розташовані недалеко від Тайванської протоки. Мовиться про військово-морську базу, армійську базу і цивільний аеропорт, які розташовані на півночі острова Лусон. А також про об'єкти на острові біля південного узбережжя західної провінції Палаван.

Розширення американської військової присутності на Філіппінах розглядається як спроба обох країн посилити стримування від ескалації китайської військової активності в регіоні,

– зазначили у виданні.

Втім, не усі філіппінські лідери радо вітають збільшення кількості американських військ у країні. Вони насамперед стурбовані, що можуть бути втягнені у протистояння Китаю та США.

Зокрема губернатор Кагаяна виступає категорично проти розміщення американських військ в провінції. Попри це, в адміністрації президента заявили, що ці локації є "придатними й взаємовигідними". Також додають, що об'єкти використовуватимуть для гуманітарних операцій у разі катастрофи.

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Китай готується до війни