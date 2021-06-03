На Филиппины обрушился мощный тропический шторм: есть жертвы

Филиппины в среду, 2 июня, всколыхнул мощный тропический шторм. Его жертвами стали по меньшей мере 3 человека. Кроме того, есть пропавшие без вести.

Одной из жертв стала 14-летняя девушка. Вместе со своими родителями она бросилась на берег реки, чтобы спасти сельскохозяйственных животных. Ее отец сейчас считается пропавшим без вести.

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Детали

Шторм "Чой-ван" бушует на юге и в центральной части Филиппин. Эпицентр непогоды находится на северо-западе от центральной провинции Масбате.

Там зафиксировали устойчивый ветер скоростью 65 километров в час. Некоторые порывы достигают 90 километров в час.

Жителей 18 населенных пунктов на юге страны пришлось временно переместить. Сейчас речь идет о более 2600 человек. Кроме того, спасателям удалось спасти людей, которые оказались в ловушках своих затопленных домов.

Синоптики заявили, что шторм движется в северо-западном направлении и может ослабнуть после приближения к Южно-Китайскому морю.

Обратите внимание! В результате непогоды более 3 тысяч человек застряли в местных портах.