Однією з жертв стала 14-річна дівчина. Разом зі своїми батьками вона кинулася на берег річки, щоб врятувати сільськогосподарських тварин. Її батько наразі вважається зниклим безвісти.

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Шторм "Чой-ван" вирує на півдні та у центральній частині Філіппін. Епіцентр негоди перебуває на північному заході від центральної провінції Масбате.

від центральної провінції Масбате. Там зафіксували стійким вітер швидкістю 65 кілометрів за годину. Деякі пориви досягають 90 кілометрів за годину.

Жителів 18 населених пунктів на півдні країни довелося тимчасово перемістити. Наразі мовиться про понад 2600 людей. Окрім того, рятувальникам вдалося врятувати людей, які опинилися у пастках своїх затоплених будинків.

Синоптики заявили, що шторм рухається у північно-західному напрямку і може ослабнути після наближення до Південно-Китайського моря.

Зверніть увагу! Внаслідок негоди понад 3 тисячі людей застрягли у місцевих портах.