Однією з жертв стала 14-річна дівчина. Разом зі своїми батьками вона кинулася на берег річки, щоб врятувати сільськогосподарських тварин. Її батько наразі вважається зниклим безвісти.

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Деталі

  • Шторм "Чой-ван" вирує на півдні та у центральній частині Філіппін. Епіцентр негоди перебуває на північному заході від центральної провінції Масбате.
  • Там зафіксували стійким вітер швидкістю 65 кілометрів за годину. Деякі пориви досягають 90 кілометрів за годину. 
  • Жителів 18 населених пунктів на півдні країни довелося тимчасово перемістити. Наразі мовиться про понад 2600 людей. Окрім того, рятувальникам вдалося врятувати людей, які опинилися у пастках своїх затоплених будинків. 
  • Синоптики заявили, що шторм рухається у північно-західному напрямку і може ослабнути після наближення до Південно-Китайського моря.

 