Укринформ и фотографы Либеровы презентуют документальный фильм "Крынки"

Супруги фотокорреспондентов Константин и Влада Либеровы вместе с госагентством Укринформ сняли документальную ленту "Крынки". Съемки происходили в зоне боевых действий – в одноименном селе в Херсонской области, от которого остались только название и место на карте.

Допремьерный показ картины состоится 10 июля, а премьера ленты – 11 июля в 18.00 на ютуб-канале Укринформа.

К теме Село, в котором когда-то жили люди, превратились в ад: как выглядят Крынки на Херсонщине

Что известно о фильме Либеровых и Укринформа – "Крынки"

Фильм полностью построен на свидетельствах военных, которые, без преувеличения, прошли настоящий ад и вернулись живыми. Снять события на Крынковском плацдарме удалось супругам фотокорреспондентов Константину и Владе Либеровым. Они привезли с южного фронта уникальные кадры адских боев, эвакуации раненых на лодках, героической работы операторов FPV-подразделения Falcon, выживания в полностью разрушенном селе бойцов 126-й отдельной бригады ТРО 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.

История этого фильма интересна уже тем, что его вообще могло и не быть.

"У нас не было намерения снять фильм, ведь это не наш профиль", – рассказала Влада Либерова.

Однако, проведя со 126-й бригадой месяц тяжелых боевых будней, фотографы поняли, что фотографий будет недостаточно, чтобы передать весь героизм и отразить весь масштаб того, что происходит. Поэтому Либеровы решили перейти к видеоформату, и это, как они сами отмечают, – их первая попытка.

Для нас с Костей, прежде всего, этот фильм – об абсолютном героизме людей, о которых незаслуженно не рассказывают. Ключевые герои фильма – это добровольцы, у которых была совершенно другая жизнь до 24 февраля, что самостоятельно пришли в военкомат, самостоятельно всему учились и добровольно взяли на себя огромный груз,

– акцентирует Влада Либерова.

Фотографы Либеровы и Укринформ представляют фильм "Крынки" / Видео Укринформа

Продюсер фильма, руководитель главной редакции "Мультимедиа" Укринформа Галина Стасева рассказала, как все началось, – с проекта "Станция Краматорск". По ее словам, программа, в которой главные герои – действующие военные, а ведущие – одни из самых мощных фотокоров страны, которым зритель доверяет, получила очень положительные отзывы аудитории. Количество просмотров свидетельствовала, что такой проект сейчас не просто актуально, а крайне необходим.

"Когда в перерывах между съемками "Станции Краматорск" ведущие Либеровы собрались на фронт освещать войну, я попросила их, кроме фотографий, записывать короткие трехминутные видео вроде "три вопроса из окопа"", – рассказала Стасева.

Впрочем, ограничиться тремя минутами видео на войне оказалось нереальной задачей. Зато фотографы привезли с фронта более 600 гигабайт уникального видеоматериала.

В каждом кадре содержалась мощная энергетика, откровенные рассказы военных о смерти вокруг них, вперемешку с непревзойденным тонким чувством юмора наших воинов – это тот магнетизм и та скрытая сила, благодаря которым бойцы держат фронт в совершенно неравных условиях, при значительном превосходстве противника в количестве,

– делится впечатлениями продюсер.

Более десяти часов отснятого материала буквально пропустила сквозь себя режиссер Ольга Дмитренко.

"Я переживала вместе с воинами каждый драматический момент", – рассказала она.

Выстроить структуру и охватить самое важное из того огромного объема видео, по ее словам, было крайне трудно и хотелось выдать буквально все.

Но, к сожалению, формат документального фильма имеет определенный хронометраж, и чтобы удерживать внимание зрителя, нужно было выбрать только динамичные, кульминационные кадры. Надеюсь, мне это удалось,

– подытожила режиссер.

В чем уникальность этой картины

Уникальность фильма – в его неподдельном реализме. Все кадры – из жизни бойцов на передовой. В особо опасных местах фотографы прибегали к съемке дроном. Никаких профессиональных видеокамер, операторов, помощников или сценаристов не было привлечено. У картины нулевой бюджет. Часть видео отснята на обычные телефоны самими военными на позициях, и именно в этом – его наибольшая ценность.

"Крынки" построены на коротких рассказах воинов. Как это – воевать по горло в воде, форсировать Днепр под прицельным вражеским огнем, маскировать позиции там, где фактически ничего нет, даже руин от домов, зависеть полностью от операторов дронов, которые доставляют воду и пищу для жизни, – обо всем этом из первых уст рассказывают те, кто мужественно выполнял военные приказы, обороняя небольшой кусочек украинской земли – плацдарм "Крынки", село, которого уже нет.

Как по крупицам и под обстрелами собирался материал к фильму, как начиналась история и во что она в конце концов переросла – Константин и Влада Либеровы расскажут во вступительном слове перед началом закрытого показа. Запланировано также выступление гендиректора Укринформа Сергея Череватого.

Среди приглашенных гостей:

военнослужащие и военное руководство, в частности командир роты 220-го батальона 126-й бригады ТРО Игорь Халус, пресофицер 126-й отдельной бригады теробороны Виталий Гилевич, волонтер, прошедший российский плен, Константин Миргородский и другие;

глава Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут;

украинский общественный деятель, блогер, волонтер Сергей Стерненко;

общественный деятель, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула;

украинский телеведущий, ютуб-блогер, путешественник Антон Птушкин и многие другие общественные и политические деятели Украины.

На мероприятии Либеровы также презентуют фотовыставку из фотографий, снятых на юге во время операций на левом берегу Днепра.

Закрытый допремьерный показ ленты состоится в среду, 10 июля, в 18:00 в Мемориальном комплексе "Родина-Мать" по адресу: улица Лаврская, 27.

Чтобы аккредитоваться, представителям медиа нужно прислать название СМИ, ФИО и контактный номер телефона на e-mail: smmukrinform@gmail.com.