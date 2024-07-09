Допрем'єрний показ картини відбудеться 10 липня, а прем'єра стрічки – 11 липня о 18.00 на ютуб-каналі Укрінформу.

До теми Село, в якому колись жили люди, перетворилися на пекло: який вигляд мають Кринки на Херсонщині

Що відомо про фільм Ліберових і Укрінформу – "Кринки"

Фільм повністю побудований на свідченнях військових, які, без перебільшення, пройшли справжнє пекло і повернулися живими. Зафільмувати події на Кринківському плацдармі вдалося подружжю фотокореспондентів Костянтину та Владі Ліберовим. Вони привезли з південного фронту унікальні кадри пекельних боїв, евакуації поранених на човнах, героїчної роботи операторів FPV-підрозділу Falcon, виживання у вщент зруйнованому селі бійців 126-ї окремої бригади ТРО 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ.

Історія цього фільму цікава уже тим, що його взагалі могло і не бути.

"У нас не було наміру відзняти фільм, адже це не наш профіль", – розповіла Влада Ліберова.

Проте, провівши зі 126-ю бригадою місяць тяжких бойових буднів, фотографи зрозуміли, що світлин буде недостатньо, щоби передати весь героїзм і відобразити весь масштаб того, що відбувається. Тому Ліберови вирішили перейти до відеоформату, і це, як вони самі зазначають, – їхня перша спроба.

Для нас із Костею, перш за все, цей фільм – про абсолютний героїзм людей, про яких незаслужено не розповідають. Ключові герої фільму – це добровольці, в яких було абсолютно інше життя до 24 лютого, які самостійно прийшли до військкомату, самостійно всьому навчались і добровільно взяли на себе величезний тягар,

– акцентує Влада Ліберова.

Фотографи Ліберови та Укрінформ презентують фільм "Кринки" / Відео Укрінформу

Продюсерка фільму, керівниця головної редакції "Мультимедіа" Укрінформу Галина Стасєва розповіла, як усе почалося, – з проєкту "Станція Краматорськ". За її словами, програма, в якій головні герої – чинні військові, а ведучі – одні з найпотужніших фотокорів країни, яким глядач довіряє, отримала дуже позитивні відгуки аудиторії. Кількість переглядів свідчила, що такий проєкт зараз не просто на часі, а вкрай необхідний.

"Коли у перервах між зніманнями "Станції Краматорськ" ведучі Ліберови зібралися на фронт висвітлювати війну, я попросила їх, крім фотографій, записувати короткі трихвилинні відео на кшталт "три питання з окопу", – розповіла Стасєва.

Утім, обмежитися трьома хвилинами відео на війні виявилось нереальним завданням. Натомість фотографи привезли з фронту понад 600 гігабайтів унікального відеоматеріалу.

У кожному кадрі містилася потужна енергетика, відверті розповіді військових про смерть довкола них, впереміш із неперевершеним тонким почуттям гумору наших воїнів – це той магнетизм і та прихована сила, завдяки яким бійці тримають фронт у зовсім нерівних умовах, при значному переважанні противника у кількості,

– ділиться враженнями продюсерка.

Понад десять годин відзнятого матеріалу буквально пропустила крізь себе режисерка Ольга Дмитренко.

"Я переживала разом з воїнами кожен драматичний момент", – розповіла вона.

Вибудувати структуру і охопити найважливіше з того величезного обсягу відео, за її словами, було вкрай важко і хотілося видати буквально все.

Але, на жаль, формат документального фільму має певний хронометраж, і щоб утримувати увагу глядача, потрібно було вибрати лише динамічні, кульмінаційні кадри. Сподіваюся, мені це вдалося,

– підсумувала режисерка.

У чому унікальність цієї картини

Унікальність фільму – у його непідробному реалізмі. Усі кадри – з життя бійців на передовій. В особливо небезпечних місцях фотографи вдавалися до фільмування дроном. Жодних професійних відеокамер, операторів, помічників чи сценаристів не було залучено. У картини нульовий бюджет. Частина відео відзнята на звичайні телефони самими військовими на позиціях, і саме в цьому – його найбільша цінність.

"Кринки" побудовані на коротких розповідях воїнів. Як це – воювати по горло у воді, форсувати Дніпро під прицільним ворожим вогнем, маскувати позиції там, де фактично нічого немає, навіть руїн від будинків, залежати цілковито від операторів дронів, які доставляють воду та їжу для життя, – про все це з перших вуст розповідають ті, хто мужньо виконував військові накази, обороняючи невеликий шматочок української землі – плацдарм "Кринки", село, якого вже немає.

Як по крихтах і під обстрілами збирався матеріал до фільму, як починалася історія й у що вона зрештою переросла – Костянтин та Влада Ліберови розкажуть у вступному слові перед початком закритого показу. Заплановано також виступ гендиректора Укрінформу Сергія Череватого.

Серед запрошених гостей:

військовослужбовці та військове керівництво, зокрема командир роти 220-го батальйону 126-ї бригади ТРО Ігор Халус, пресофіцер 126-ї окремої бригади тероборони Віталій Гілевич, волонтер, який пройшов російський полон, Костянтин Миргородський та інші;

голова Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут;

український громадський діяч, блогер, волонтер Сергій Стерненко;

громадський діяч, актор і засновник благодійного фонду Сергій Притула;

український телеведучий, ютуб-блогер, мандрівник Антон Птушкін та багато інших громадських і політичних діячів України.

На заході Ліберови також презентують фотовиставку зі світлин, відзнятих на півдні під час операцій на лівому березі Дніпра.

Закритий допрем’єрний показ стрічки відбудеться у середу, 10 липня, о 18:00 в Меморіальному комплексі "Батьківщина-Мати" за адресою: вулиця Лаврська, 27.

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