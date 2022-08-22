Документальный фильм о Мариуполе покажут в 40 похожих на него городах мира

Документальный фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" покажут в 40 городах мира, похожих на Мариуполь. Лента снята Объединением Украинских Продюсеров (ОУП) и рассказывает историю войны россии против Украины глазами простых людей.

Премьера в мире состоится параллельно с первым показом фильма в Украине. Будет транслировать ленту, в том числе и 24 канал, на ютубе и в телеэфире.

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Премьера "Мариуполь. Неутраченная надежда" состоится не только в Украине

Соучредитель ОУП и продюсер фильма Владимир Бородянский рассказал, что премьерный показ по всему миру является акцией об эмпатии. Создатели ленты убеждены, что важно то, чтобы люди в городах "таких же", как Мариуполь, почувствовали, что такое война, прожили эмоции и обрели в себе солидарность.

То, через что прошли герои наших лент, должен увидеть каждый представитель международных организаций, которые в свое время были созданы для того, чтобы ничего подобного никогда не происходило в современном мире. Это страшно признавать, но "никогда снова" оказалось просто фразой, за которой не стоят реальные действия. Создается впечатление, что все они потеряли свою начальную миссию – обеспечивать глобальную безопасность и соблюдение всеми странами международного гуманитарного права,

– замечает Бородянский.

Продюсер объясняет, что каждый из героев фильма демонстрирует такие невероятные силу и человечность, которым представителям ООН или Красного Креста стоит поучиться. Каждый герой документальных фильмов ОУП, по его словам, делает все возможное, чтобы обеспечить саму возможность существования "международного гуманитарного права", при этом без регламентов или процедур. "И это должно увидеть международное сообщество", – добавляет Бородянский.

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Какие города покажут фильм о Мариуполе

В целом организаторы акции нацелены на 40 городов, похожих на Мариуполь по следующим критериям:

количество населения,

наличие порта и/или промышленного производства,

города-побратимы ныне оккупированного украинского Мариуполя.

К слову, уже подтвердили показы города:

Герцлия;

Балтимор;

Брно;

Хафнарфьордюр;

Гамильтон;

Гавр;

Икаст;

Линц;

Окленд;

Самуи;

Савона;

Утрехт;

Варна.

Кроме того, в некоторых странах премьерные показы "Мариуполь. Неутраченная надежда" состоятся в столицах, в частности в Пекине, Токио, Женеве и Таллинне.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что публичная дипломатия министерства работает особенно активно во время войны, ведь именно такие человечные проекты позволяют достучаться до иностранцев.

МИД и наши посольства во всем мире каждый день рассказывают правду о преступлениях россии. Показ фильма о Мариуполе в 40 подобных ему городах мира станет важным вкладом в это дело. Реальные жизненные истории украинцев являются лучшим инструментом вытеснения российской пропаганды и лжи. Документальный фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда" позволит иностранным зрителям увидеть российскую агрессию глазами ее непосредственных свидетелей,

– комментирует инициативу Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы мир видел настоящее лицо россии, и не остановится, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю, а виновные в агрессии и преступлениях будут наказаны.

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О чем фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда"

По словам создателей, "Мариуполь. Неутраченная надежда" – это спокойное документальное свидетельство очевидцев войны. Кино не содержит страшных кадров и эмоционально не давит на зрителя. Пять горожан, обычных людей рассказывают собственный опыт жизни внутри войны. Единственный закадровый голос зачитывает дневники одной из героинь, журналистки Надежды Сухоруковой.

Напомним, что в Украине ко Дню Независимости состоится премьера целого цикла документальных фильмов, снятых ОУП. Кроме "Мариуполь. Неутраченная надежда", украинцы увидят ленты "Девять жизней", "Вокзал надежды. Берлин" и "Потерянный дом". В Украине акция получила название "А потом пришли "братья".

Добавим, что Объединение Украинских Продюсеров было создано в марте 2022 года семью телевизионными и кинопродюсерами специально для съемок фильмов о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины. Кроме завершенных четырех фильмов, организация занимается производством еще девяти документалок и одной художественной ленты.