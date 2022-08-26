Для допросов и пыток: в США сказали, сколько "фильтрационных" лагерей на оккупированных территориях

россия и ее захватническая армия на временно оккупированных территориях Украины руководит 21 так называемым "фильтрационным" лагерем. Там боевики удерживают и допрашивают украинских военнопленных и гражданских.

Об этом говорится в новом докладе Йельского университета при поддержке Государственного департамента США. Его обнародовали 25 августа.

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В отчете есть коммерческие спутниковые снимки и информация из открытых источников, которая помогает точно идентифицировать отдельные места, в частности, объекты, ранее служившие школами, рынками и обычными тюрьмами. Также специалисты идентифицировали вероятные могилы в одном из тюремных комплексов

россияне устроили "систему фильтрации" на оккупированных территориях

Лаборатория гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здравоохранения, подготовившая отчет, была запущена в мае для сбора и анализа доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных российской армией в Украине. Ее исполнительный директор Натаниэль Реймонд рассказал, что результаты исследований показали, что страна-террорист и ее войска создали "систему фильтрации" для сортировки людей во временно оккупированных районах Украины.

Исследователи Йельского университета недавно идентифицировали нарушения по индивидуальным и массовым могилам, которые возникли еще в апреле. Это совпадает с рассказом бывшего узника, который сообщил, что примерно в то время задержанных заставляли копать могилы.

Условия абсолютно пригодны для чрезвычайного жестокого обращения, и во многих случаях, как мы видели в Еленовке, мы фиксируем признаки того, что у нас еще может быть пожар с пятью сигналами тревоги,

– подчеркнул Реймонд.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько гражданских прошли через или до сих пор удерживаются в российских "фильтрационных" лагерях.

Украинские чиновники обвинили россию в депортации сотен тысяч человек с оккупированных территорий. Однако в кремле, несмотря на множество показаний и доказательств, традиционно это отрицают. По словам оккупантов, они "предлагают гуманитарную помощь тем, кто хочет уехать".

Кроме этого, в июле посольство россии в Вашингтоне заявило, что обвинение США в задержании украинцев на оккупированных территориях якобы является попыткой разжигать "русофобию" и очернить российские вооруженные силы.

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Оккупанты создали 21 "фильтрационный" лагерь

Доклад специалистов Йельского университета был сосредоточен на Мариуполе, который оккупировали россияне и боевики с квазиреспублики на Донбассе. Еще в апреле, когда захватчики полностью не контролировали город, мэр заявил, что около 40 тысяч мирных жителей города были принудительно переселены на подконтрольную оккупантам территорию или вывезены в россию.

В докладе определили систему, согласно которой россияне доставляют гражданских в зоны конфликта, регистрируют их и допрашивают, прежде чем освободить, оставить под стражей или вывезти на территорию страны-террориста. В общей сложности исследователи идентифицировали 21 такой "фильтрационный" лагерь.

Примечательно, что в июне Совет национальной разведки США заявил, что обнаружил 18 возможных мест, которые оккупанты используют для фильтрации в Украине и на западе россии. Государственный департамент 25 августа в очередной раз призвал кремль прекратить фильтрацию и принудительные депортации, а также предоставить доступ к колониям сторонним наблюдателям.

"Президент путин и его правительство не смогут безнаказанно участвовать в этих постоянных злоупотреблениях. Подотчетность обязательна, и Соединенные Штаты и наши партнеры не будут молчать", – подытожили в заявлении Госдепа.

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