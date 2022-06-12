Фильтрационные лагеря возле Мариуполя: мэр города раскрыл детали о преступлениях оккупантов

После того как Мариуполь заблокировали российские войска, выехать оттуда на контролируемую украинскими властями территорию стало практически невозможно.

Оставшихся жителей города принудительно заставляют проходить так называемую "фильтрацию". Об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Российские оккупанты издеваются над людьми, которые выезжают"

Мэр Мариуполя уточнил, что вокруг Мариуполя развернуты четыре фильтрационных лагеря, в которых люди содержатся перед депортацией в Россию. У оккупантов есть определенные списки, по которым они "проверяют".

Люди живут там без определенных условий, их не кормят и регулярно подвергают пыткам. В частности, один из руководителей предприятия вместе с женой и маленьким ребенком принудительно депортирован в сторону России. Оккупанты узнали, что у семьи есть старшая дочь, которая работает в правоохранительных органах.

Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку. Россияне сильно избили его и уже потом отдали эту дочь,

– сказал Бойченко.

Российские оккупанты издеваются над людьми, которые выезжают из города. То есть, если они хотят ехать в Украину, это почти невозможно. А если ты госработник или муниципальный работник, то к тебе отношение будет очень плохим.

Вадим Бойченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Глава Мариуполя рассказал, что "в маленьком селе возле города был сельский голова, который отказался работать с коллаборационной силой, которая называется ОПЗЖ, этими подонками, которые перешли на ту сторону и провозгласили себя властью".

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Недавно ему уже вынесли приговор в псевдореспублике на временно оккупированной территории Донбасса и он получил десять лет лишения свободы. Есть пример с мужем и женой, работавшими правоохранителями. Их забрали, а ребенка оставили с бабушкой.

Что происходит во время "фильтрации" украинцев

По словам экс-уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, оккупанты проводят "зачистку" украинцев. Они проверяют все документы, мобильные телефоны, личные вещи. Берут отпечатки пальцев, а также делают фотографии.

Россияне спрашивают у мариупольцев, являются ли они "нацистами", есть ли у них родственники в Украине и так далее. После "фильтрации" людям выдают специальную бумажку. Однако судьба тех украинцев, которые не прошли российскую "фильтрацию", неизвестна.

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