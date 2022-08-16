Война каждый месяц стоит нам 130 миллиардов, – Железняк о финансировании армии

Война обходится очень дорого, каждый месяц Украина тратит на это более 130 миллиардов. И хотя международные партнеры поставляют нам оружие, они не финансируют украинскую армию, деньги на это идут из бюджета.

Об этом 24 каналу рассказал нардеп Ярослав Железняк. Он прокомментировал решение Верховной Рады об увеличении бюджета на оборону Украины на 270 миллиардов гривен.

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По его словам, Украине нужно 270 миллиардов гривен, из которых около 269,5 – это военные расходы.

Международные партнеры не финансируют нашу армию – это дают деньги ни на зарплаты, ни на закупки. Но они передают оружие и помогают другим. Но те деньги, которые они передают Украине, идут на армию,

– заявил Железняк.

Он подтвердил, что война каждый месяц нам стоит 130 миллиардов. Депутат объяснил, что в мирное время это были расходы на все происходящее в государстве.

Где должны взять эти 270 миллиардов гривен? Железняк ответил, что это будет частичная печать денег, если Украина не сможет обеспечить стабильность финансовой системы.

"В частности, это будут налоги, которые поднимать не будут. Также мы скоро сокращаем расходы государственного бюджета, их уже сократили почти на 400 миллиардов. То есть, забрали все, что можно из всех министерств. Депутатам также сократили зарплаты в несколько раз", – заверил он. .

Депутат добавил, что также возможно будет согласие от международных партнеров отправить деньги на финансирование армии.

Он добавил, что это решение будет не последним, депутаты еще будут поднимать расходы на армию.

Депутат убеждает, что общие расходы для армии будут 1 триллион 200 миллиардов. Для понимания – в прошлом году на все (дороги, социалка, пенсия, зарплаты и т.д.) потратили такую же сумму.

Сейчас мы в месяц тратим около 200 – 250 миллиардов, а зарабатываем максимум 80 миллиардов. Это военные облигации, вторая Нацбанка и частично международная помощь партнеров. Такая печальная военная математика,

– подытожил Железняк.

Железняк о расходах на оборону и войну в Украине: видео

Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней, то есть до 23 ноября. Также депутаты поддержали продолжение мобилизации.

Кстати, в бюджете уже предусмотрено 927,7 миллиарда гривен на национальную безопасность и оборону. Это более трети всех расходов, а сам показатель втрое превышает прошлогодний.