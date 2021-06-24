Финансирование "Голоса" до сих пор остановлено: глава НАПК назвал причину
Источник:24 канал
Только за последние пол года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции останавливало финансирование трех политических сил. Речь идет о партиях "Батькивщина", "Голос" и даже "Слуга народа".
Финансирование "Голоса" до сих пор остановленно. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил председатель НАПК Александр Новиков.
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По его словам, есть причина, почему такое решение не меняют.
Сейчас финансирование "Голоса" до сих пор остановлено из-за того, что "Голос" не подает исправленный отчет,
– подчеркнул Новиков.
Он отметил, что НАПК перечислило финансирование партии "Голос" за первый квартал. Это сделали из-за того, что Окружной админсуд Киева в интересах партии обеспечил их иск и прекратил приказ о приостановлении финансирования "Голоса".Обратите внимание! Госфинансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". В 2020 году НАПК установило, что деньги будут получать "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина",
"Европейская Солидарность" и "Голос".
Глава агентства отметил, что лишь обеспечив контроль над финансами политических партий со стороны государства можно будет обеспечить их независимость.
"Украина, НАПК, в этом контексте является лидером в мире. Потому что инструмент остановки политических партий есть во всех странах. Но почти ни в одной его не применяли", – добавил Новиков.
Финансирование "Голоса": что известно
- Глава партии "Голос" Кира Рудик в январе заявила, что политическая сила осталась без финансирования.
- В НАПК пояснили, что причиной такого решения стали якобы недостоверные сведения в отчетах.
- В конце января Окружной админсуд Киева открыл производство по иску "Голоса" к НАПК.
- В марте суд возобновил госфинансирование партии.