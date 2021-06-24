Финансирование "Голоса" до сих пор остановлено: глава НАПК назвал причину

Только за последние пол года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции останавливало финансирование трех политических сил. Речь идет о партиях "Батькивщина", "Голос" и даже "Слуга народа".

Финансирование "Голоса" до сих пор остановленно. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил председатель НАПК Александр Новиков.

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По его словам, есть причина, почему такое решение не меняют.

Сейчас финансирование "Голоса" до сих пор остановлено из-за того, что "Голос" не подает исправленный отчет,

– подчеркнул Новиков.

Он отметил, что НАПК перечислило финансирование партии "Голос" за первый квартал. Это сделали из-за того, что Окружной админсуд Киева в интересах партии обеспечил их иск и прекратил приказ о приостановлении финансирования "Голоса".

"Европейская Солидарность" и "Голос".

Госфинансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". В 2020 году НАПК установило, что деньги будут получать "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина",

Глава агентства отметил, что лишь обеспечив контроль над финансами политических партий со стороны государства можно будет обеспечить их независимость.

"Украина, НАПК, в этом контексте является лидером в мире. Потому что инструмент остановки политических партий есть во всех странах. Но почти ни в одной его не применяли", – добавил Новиков.

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