50 миллиардов на восстановление: в Европарламенте назвали условия финансовой поддержки Украины

В Европарламенте обсуждают возможность выделения 50 миллиардов евро на реконструкцию Украины на период 2024 – 2027 годов. Европейские депутаты призывают продемонстрировать солидарность с Украиной, впрочем, хотят быть уверены, что эти деньги пойдут по назначению.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала с пленарной сессии Европарламента в Страсбурге

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Украина должна восстанавливаться по новым принципам

В начале июня 2023 года Еврокомиссия предложила создать долгосрочный финансовый инструмент "Ukrainian Facility", который включал бы 50 миллиардов евро в виде займов и грантов на четыре года. Впрочем, в Брюсселе рассчитывают, что Украина будет восстанавливаться согласно европейским стандартам.

Эта программа будет тесно связана с ключевыми реформами, которые Украина должна осуществить после вступления в ЕС. Поддержка в рамках программы будет базироваться на выполнении Украиной определенных условий,

– сказал еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения ЕС выделил более 80 миллиардов евро на гуманитарную, экономическую и военную помощь, а также на поддержку украинцев, ищущих убежище в ЕС.

Европарламентария Виола фон Крамон Таубадель от группы "Зеленых" говорит, что этот инструмент поможет украинцам перестроить страну в соответствии с европейскими стандартами. В частности, там настаивают на переходе Украины к зеленой, устойчивой, цифровой и инклюзивной экономике.

"Она (Украина – 24 Канал) должна стать лучше и зеленее. Украина в будущем будет образцом для всех остальных. Мы обеспечили, чтобы Украину будущего определял ее народ, через свой парламент, гражданское общество и бизнес", – сказала она.

Постоянный докладчик в Европарламенте по Украине Михаэль Галер заявил, что украинское правительство должно представить генеральный план восстановления с подробным списком реформ. Это поможет приблизить Украину к вступлению в ЕС.

Евродепутат Андрюс Кубилюс говорит, что ЕС должен создать должность специального посланника ЕС высокого уровня по вопросам строительства, по примеру деятельности Пенни Прицкер.

Конфискация российских активов

Европарламентарий Влодзимеж Цимошевич от группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов призвал как можно быстрее привлечь к финансированию реконструкции Украины российские замороженные активы. По данным Financial Times, в странах Европы заблокировано более 200 млрд евро российских денег.

Ущерб, нанесенный российским агрессором, в разы превышает ту помощь, которую мы можем оказать. В этой ситуации первоочередной задачей является конфискация российских государственных средств, замороженных в наших странах,

– сказал он.

Литовский европарламентарий Андрюс Кубилюс говорит, что 50 миллиардов евро на восстановление Украины это только начало. По его словам, ЕС уже должен предусмотреть, откуда брать дополнительные средства на реконструкцию. Он призвал Еврокомиссию найти правовое решение, позволяющее передачу замороженных российских активов на восстановление Украины.

"Пора принять смелое решение по контрмерам и конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов", – сказал он.

В Евросоюзе призвали Украину бороться с коррупцией

На фоне обсуждения долгосрочной поддержки Украины в Европарламенте призвали следить за надлежащим использованием европейских денег. Михаэль Галер говорит, что есть смысл приобщить гражданское общество к финансовому мониторингу в Украине.

"Мы рассмотрим меры безопасности и примем меры по предотвращению коррупции и нецелевого использования средств. Мы требуем прозрачности и контроля и внесли предложения для обеспечения этих целей", – сказал он.

Член киевского бюджетного комитета ЕП Эйдер Гардиасабаль Рубиаль отмечает, что Украина должна укрепить верховенство права и обеспечить независимость судебной власти. А также усилить прозрачность и доступ общественности к информации.

Ей (Украине – 24 Канал) нужно улучшить борьбу с коррупцией, олигархическими структурами и организованной преступностью. Она должна бороться с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и уходом от налогообложения,

– сказала Рубиаль.

Во вторник Европарламент проголосует за предоставление 50 миллиардов евро на восстановление Украины в рамках Ukrainian Facility. Часть пособия должна быть интегрирована в годовой бюджет ЕС на 2024 год. После этого Европейский совет должен согласовать общую позицию, а затем начнутся переговоры со странами-членами ЕС.

Европарламентарии призывают принять это решение быстро, поскольку финансовая помощь для Украины на 2024 год в ЕС не предусмотрена.