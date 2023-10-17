Европарламент проголосовал за выделение 50 миллиардов евро для Украины: на что пойдут средства

В ходе парламентской сессии в Страсбурге европарламентарии проголосовали за создание специального фонда для реконструкции Украины "Ukrainian Facility". Этот инструмент предусматривает 50 миллиардов евро в виде грантов и низкопроцентных ссуд на период с 2024 – 2027 гг.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге. Средства будут направлены на восстановление Украины.

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Европарламент проголосовал за выделение средств Украине

Голосование прошло во вторник, 17 октября. Предложение поддержали 512 евродепутатов, 45 – проголосовали против. Теперь Европейский совет должен сформировать совместную позицию, и после этого начнутся переговоры между государствами-членами ЕС.

Окончательное решение должно быть принято до конца 2023 года. На этот момент Евросоюз официально не принял продление финансовой помощи для Украины на 2024 год.

В Европарламенте назвали условия финансовой поддержки Украины

В Брюсселе рассчитывают, что Украина будет восстанавливаться согласно европейским стандартам, поэтому средства новой финансовой поддержки должны использоваться разумно. К примеру, европарламентарий Виола фон Крамон Таубадель заявила, что Украина должна переходить к зеленой, устойчивой, цифровой и инклюзивной экономике. По ее словам, в будущем Украина станет образцом для других стран.

Постоянный докладчик в Европарламенте по Украине Михаэль Галер подчеркнул, что украинское правительство должно представить генеральный план восстановления с детальным списком реформ. Это также поможет приблизить Украину к вступлению в ЕС.

Вместе с тем в Европарламенте призывают Украину бороться с коррупцией. Галер заявил, что европейские деньги должны использоваться должным образом, поэтому предлагает привлечь украинцы к финансовому мониторингу. Член бюджетного комитета ЕП Эйдер Гардиасабаль Рубиаль также подчеркнула, что Украина должна укрепить верховенство права и обеспечить независимость судебной власти, а также усилить прозрачность и доступ общественности к информации.

Следует отметить, что Европарламент работает над тем, чтобы привлечь к реконструкции Украины замороженные российские активы. Только по приблизительным данным, в Европе заморожено около 200 миллиардов евро российских активов.