В Финляндии могут ввести обязательный военный призыв для женщин
Источник:Yle
В Финляндии планируют ввести обязательный призыв в армию для женщин. В Миноборы страны считают, что такое решение станет шагом для уменьшения гендерного неравенства.
С ответным предложением выступила Парламентская комиссия Финляндии. Местные власти отметили, что обязательный призыв не будет означать, что женщины будут служить в армии.
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В то же время, неявка на призыв будет караться штрафом, допустили в Парламентской комиссии.
Военная служба будет добровольной
По информации финского Министерства обороны, соответствующее решение позволит повысить популярность службы в армии среди женщин. В 2021 году в Финляндии добровольно пошли служить в армию более 1,6 тысяч женщин.
В приглашениях будут получать информацию о добровольной военной службе. Так что женщины сами будут решать – воспользоваться соответствующей возможностью или нет.
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Женщины в Вооруженных Силах: коротко
- Одной из немногих стран, в которой была введена обязательная военная служба для женщин, является Израиль. Однако, украинцы на соответствующую возможность в своей стране реагируют неоднозначно.
- В то же время в Министерстве обороны сообщали, что 25 тысяч женщин работают в Вооруженных силах Украины на гражданских должностях.
- Женщинам-военнослужащим открыт доступ ко всем военно-учетным специальностям рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе и боевых.