Эта ситуация произошла еще в ноябре 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на финский вещатель Yle.

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Что известно о ситуации

Как рассказывает издание, парень Дмитрий получил письмо в школьной системе от педагога о том, что он не может поехать вместе с одноклассниками. Преподаватель объяснил, что причиной этого стало гражданство ребенка.

Я получил информацию из Олкилуото, что из-за безопасности и из-за ситуации в мире ты не можешь принять участие в визите на АЭС, потому что родился в России. Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно,

– говорилось в письме.

Согласно обнародованной информации, парень имеет российский паспорт, однако одновременно он является гражданином Финляндии. После этой ситуации мать школьника пожаловалась на то, что решение атомной электростанции якобы является "расистским".

"Наш случай просто абсурд. Неужели на АЭС реально думают, что ребенок может оказаться шпионом? В чем смысл отказа", – возмутилась женщина. На АЭС объяснили, что из-за рисков вместе с властями решили не допускать граждан России и Беларуси к экскурсиям на ядерные объекты.

В то же время в полиции безопасности отметили, что на общем уровне указаний ужесточали правила посещения стратегических объектов для лиц с двойным гражданством не вводили.