Ця ситуація сталася ще у листопаді 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фінський мовник Yle.

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Що відомо про ситуацію

Як розповідає видання, хлопець Дмитро отримав листа у шкільній системі від педагога про те, що він не може поїхати разом з однокласниками. Викладач пояснив, що причиною цього стало громадянство дитини.

Я отримав інформацію з Олкілуото, що через безпеку та через ситуацію у світі ти не можеш взяти участь у візиті до АЕС, бо народився в Росії. Це жорстка лінія корпоративної безпеки, вплинути на яку, на жаль, неможливо,

– ішлося у листі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, хлопець має російський паспорт, проте водночас він є громадянином Фінляндії. Після цієї ситуації мати школяра поскаржилася на те, що рішення атомної електростанції нібито є "расистським".

"Наш випадок просто абсурд. Невже на АЕС реально думають, що дитина може виявитися шпигуном? У чому сенс відмови", – обурилася жінка. На АЕС пояснили, що через ризики разом із владою вирішили не допускати громадян Росії та Білорусі до екскурсій на ядерні об'єкти.

Водночас у поліції безпеки зазначили, що на загальному рівні вказівок посилювали правила відвідування стратегічних об'єктів для осіб з подвійним громадянством не запроваджували.