В Финляндии протесты могут остановить производство боеприпасов для ВСУ: как это повлияет на поставку

В Финляндии профсоюзы объявили о намерении провести забастовку. Она продлится два дня: 1 и 2 февраля. Поэтому могут остановить производство боеприпасов для ВСУ.

По данным местных СМИ, двухдневная забастовка остановит производство боеприпасов. Речь идет сразу о трех заводах компании Nammo – норвежско-финской компании, которая специализируется именно на производстве боеприпасов.

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Раймо Хеласмяки – генеральный директор компании – уже заявил, что эти протесты могут повлиять на поставки вооружения для ВСУ. В общем, Финляндия активно помогает Украине бороться за свою свободу.

В этой мировой ситуации и во время войны в Украине останавливать производство – это плохо. На всех четырех заводах заказы на этот год заполнены. Это также повлияет на поставку боеприпасов в Украину,

– говорится в сообщении.

По словам Хеласмяки, больше всего от забастовки пострадает производство пороха. Изготовляющий его завод может остановиться сразу на четыре дня.

Между тем в минобороны страны настроены оптимистично. Там заявляют, что забастовки не повлияют на поставки оружия в Украину.

Финляндия активно помогает Украине бороться за свою свободу. В частности, поддерживает оружием. К слову, недавно в Хельсинки прошел митинг за полное закрытие границы с Россией.