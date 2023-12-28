"Пострадаете первые": в России взялись угрожать Финляндии в случае эскалации с НАТО

В России угрожают, что в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО первой страной, которая пострадает, будет Финляндия.

Соответствующее заявление озвучил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов российским пропагандистским СМИ.

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По его словам, теперь любое недоразумение и обострение отношений между Россией и НАТО угрожает Финляндии.

Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-нибудь обострение, то прежде всего пострадает сама Финляндия,

– сказал Ульянов.

Также он назвал "серьезным вызовом", что США и Финляндия усиливают сотрудничество в сфере обороны, что откроет доступ американским военным к объектам на территории страны.

Что этому предшествовало

Россия решила разместить свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.

А перед этим Россия вызвала посла Финляндии из-за соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного между Финляндией и США. В Кремле заявили, что российская сторона "не оставит без ответа" наращивание военного потенциала НАТО на границе.

. После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, страна-агрессор обвинила "коллективный Запад" в разрешении "марионеточной войны" и предупредила, что будет наращивать силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО.