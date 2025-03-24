Это не политический жест: в Финляндии объяснили инцидент с оштрафованным авто украинского посла

18 марта президент Зеленский посетил Финляндию. В тот же день авто одного из представителей украинской делегации едва не оштрафовали.

Как сообщают местные СМИ, дипломатическое авто, которое принадлежало украинскому послу в Хельсинки, припарковали в запрещенном месте – перед Хельсинкским университетом, передает 24 Канал.

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Что известно

Известно, что сначала нарушителю выписали штраф. Финские издания обнародовали фото машины, под стеклоочистителями которой видно квитанцию о штрафе.

Оштрафованное авто украинского дипломата / Фото Lukijan kuva

Позже руководитель Хельсинкского отдела обжалования и санкций за нарушение оплаты Паулина Сундквист отменила штраф. Чиновница отметила, что приняла это решение сама, украинское посольство не просило ее об этом.

Сундквист объяснила, что во время инцидента не были учтены все обстоятельства. Оказалось, что вместе с автомобилем посла на месте находилась полиция. Правоохранители должны были бы обязательно обеспечить правильную парковку машины, если бы для этого были основания.

Чиновница опровергла, что отмена штрафа связана с тем, что машина принадлежала делегации Украины, которая воюет против России.

"Мы очень сожалеем, если у окружения Зеленского сложилось впечатление, что это был какой-то политический жест", – сказала она. Этот инцидент Сундквист назвала "досадной" и "неприятной" ситуацией.