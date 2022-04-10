Финляндия готова отказаться от российского газа и нефти
Источник:Yle Ykkösaamu
В Финляндии заявили, что готовы в кратчайшие сроки отказаться от поставляемого Россией природного газа и нефти. Однако там понимают, что пока не все страны могут сделать то же самое быстро.
Об этом сообщила финская премьер-министр Санна Марин. По ее словам, ситуация для других членов Европейского Союза в этом вопросе более сложная.
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Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах (для отказа от российских энергоносителей – 24 канала) для Финляндии. Необходимо сделать это быстро,
– отметила глава правительства.
"Однако, вероятно, многие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро. Поэтому мы должны искать общеевропейские решения", – указала она.
Санна Марин добавила, что говорится не о совместном финансировании, а о том, чтобы подумать, как помочь таким странам, как Германия, найти альтернативные источники.
Напомним, премьер-министр подчеркнула, что Финляндия готова к новым санкциям против России.
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