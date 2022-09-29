Для российских туристов могут закрыть границу Финляндии уже в ночь на 30 сентября, – СМИ

Правительство Финляндии хочет запретить въезд для россиян в свою страну. Это может произойти уже скоро.

Сегодня, 29 сентября, правительство Финляндии обсудит детали нового режима границы. Это значительно сократит количество въезжающих в страну россиян.

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Финляндия хочет закрыть границу для россиян

По предварительной информации, финскую границу планируют закрыть для российских туристов в ночь на 30 сентября.

Таким образом, приезд россиян в Финляндию, вероятно, сократится вдвое от нынешнего уровня.

– говорит источник.

Правительство Финляндии ограничит право россиян на въезд

Ранее в пресс-службе финского правительства заявили, что 29 сентября примут постановление, которое "существенно ограничит" право граждан россии на въезд как туристов.

Также планируется ограничить для россиян использование Финляндии для транзита во время поездок в другие страны Шенгенской зоны.

Финляндия хочет построить забор на границе с россией

Пограничная охрана Финляндии выступила с инициативой строительства забора на границе с россией. Да, предлагают перегородить забором от 10 до 20% восточной границы Финляндии, это от 130 до 260 километров.

Напомним, что из-за мобилизации в россии в Финляндии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора. То же касается и виз.

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