Финляндия присоединится к обучению украинских военных в Великобритании

Финляндия отправит 20 своих инструкторов в Великобританию. Там будут проходить учения ВСУ.

Ранее Лондон обратился за поддержкой стран-партнеров, уже присоединилась Канада. Программа продлится в течение 2022 года. Хотят научить 10 000 украинских солдат.

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Часть британской поддержки

В Генштабе ВСУ сообщали, что в ближайшие месяцы под руководством Вооруженных сил Великобритании пройдут обучение около 10 тысяч украинцев. Это часть обязательств страны по поддержке Украины. Помощь составляет более 2,3 миллиарда фунтов. Пакет включает в себя противотанковое оружие, бронетехнику и артиллерию.

Как будет проходить обучение

Учения будут проводить на объектах по всей Великобритании, привлекут более 1 000 инструкторов. Они специализируются на проведении тренировок по наращиванию военного потенциала союзников и партнеров.

Для украинских бойцов закупили автоматы, каски, бронежилеты, обмундирование и полевое снаряжение.

Обратите внимание! Финляндия поможет восстанавливать инфраструктуру в украинских городах, которую разрушили российские оккупанты. Об этом заявляла премьер Финляндии во время визита в Украину.

Кроме того, она отмечала, что финская сторона вместе с Евросоюзом будет поддерживать Украину на каждом этапе присоединения к ЕС.

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