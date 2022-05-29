Финляндия разместит истребители F-35 вблизи Полярного круга

Финляндия впервые разместит свои Военно-воздушные силы на Полярном круге. Финляндские истребители F-35 появятся в районе города Рованиеми.

Как отметили в воздушном командовании Лапландии, эти самолеты впервые развернут именно на этом участке.

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Заметим, что истребители будут размещены на базе ВВС в 2026 году.

Самолеты F-35 Военно-воздушных сил впервые будут развернуты в Лапландии в Рованиеми,

– говорится в сообщении.

Россия угрожает Финляндии

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время страна-агрессорка сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

А 28 мая Министерство обороны России сообщило, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой "Циркон" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции. В России заявляют, что ракета успешно поразила морскую цель, расположенную в 1000 километрах. Также россияне подчеркнули, что ракетная стрельба производилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения".

Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Правительства Швеции и Финляндии 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО . Они отказались от политики военного нейтралитета на фоне российской агрессии против Украины.

По прогнозам экспертов, эти страны уже летом 2022 могут стать членами Альянса даже без плана действий по членству в НАТО.

В настоящее время их продвижение в НАТО активно блокирует Турция , называющая Швецию и Финляндию "террористическими гнездами". Также против вступления Швеции и Финляндии выступал президент Хорватии Зоран Миланович. Но эту позицию не разделяет хорватский премьер-министр Андрей Пленкович .

Для России вероятное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет означать большое поражение, поскольку границы Североатлантического союза значительно увеличатся. Более того, Россия фактически потеряет контроль над Балтийским морем. НАТО сможет разместить свои войска на шведском острове Готланд.

В России ожидаемо начала истерика из-за расширения Альянса и там даже угрожали шведам и финнам. Недавно российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия до конца года планирует сформировать 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у своих границ.

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