Финляндия и Швеция советуют "не закрывать двери" в НАТО

Финляндия и Швеция пока не стремятся вступать в НАТО. Однако они против "гарантий безопасности" России, которые предусматривают нерасширение Альянса.

Государства хотят иметь право самостоятельно выбирать себе будущее. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Я говорил с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции. Они посоветовали нам не подписывать документ, который Россия хочет, чтобы мы подписали, который закроет двери в НАТО. Страны хотят оставить у себя право решать собственное будущее,

– рассказал генсек.

Он отметил, что в случае, если Финляндия и Швеция подадут заявки о вступлении в НАТО, процесс их принятия будет быстрым. Ведь государства уже близки к Альянсу во всех аспектах.

Коротко о "гарантиях безопасности" России

С декабря 2021 года Россия требует от США и НАТО предоставить ей так называемые "гарантии безопасности". Их главное условие – не принимать в Альянс Украину и Грузию.

10 января по "гарантиям безопасности" состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Россией, 13 января – между ОБСЕ и Кремлем.

Вашингтон пообещал Москве предоставить письменный ответ на ее требования. Уже 26 января американский посол Джон Салливан привез документ. Белый дом не обнародовал его текст и выразил надежду, что Кремль также этого не сделает.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев видел текст документа до того, как он попал в Москву.

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