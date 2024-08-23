Финляндия собирает у границы с Россией тысячи бойцов НАТО: какая причина
Источник:Iltalehti
Власти Финляндии приняли решение развернуть у границы с Россией бронетанковую бригаду НАТО, состоящую из 4 –5 тысяч военнослужащих, с целью сдерживания внешних угроз. Это необходимо для повышения уровня превентивного сдерживания.
Новая бригада уже создается. Она будет размещена в городе Миккели, которое недалеко от границы с Россией.
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Финляндия усиливает границы для превентивного сдерживания
Для управления новыми военными формированиями создается штаб НАТО, который будет подчиняться главному командованию Альянса в Норфолке, США.
Кроме того, весной прошлого года продолжалась подготовка к созданию штаба. В частности, тогда в Миккеле побывал заместитель командующего Норфолкского штаба совместных операций НАТО, британский контр-адмирал Тим Генри.
Мы хотим послать россиянам прямой сигнал, и сделать это публично. Альянс очень четкий в своей позиции: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону,
– подчеркнул Генри во время этого визита.
Кстати, к бронетанковой бригаде присоединятся военнослужащие из Швеции и Норвегии.
Это решение уже принято, и в ближайшие недели ожидается официальное объявление о развертывании нового объединения от представителей НАТО и власти Финляндии.