Финляндия собирает у границы с Россией тысячи бойцов НАТО: какая причина

Власти Финляндии приняли решение развернуть у границы с Россией бронетанковую бригаду НАТО, состоящую из 4 –5 тысяч военнослужащих, с целью сдерживания внешних угроз. Это необходимо для повышения уровня превентивного сдерживания.

Новая бригада уже создается. Она будет размещена в городе Миккели, которое недалеко от границы с Россией.

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Финляндия усиливает границы для превентивного сдерживания

Для управления новыми военными формированиями создается штаб НАТО, который будет подчиняться главному командованию Альянса в Норфолке, США.

Кроме того, весной прошлого года продолжалась подготовка к созданию штаба. В частности, тогда в Миккеле побывал заместитель командующего Норфолкского штаба совместных операций НАТО, британский контр-адмирал Тим Генри.

Мы хотим послать россиянам прямой сигнал, и сделать это публично. Альянс очень четкий в своей позиции: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону,

– подчеркнул Генри во время этого визита.

Кстати, к бронетанковой бригаде присоединятся военнослужащие из Швеции и Норвегии.

Это решение уже принято, и в ближайшие недели ожидается официальное объявление о развертывании нового объединения от представителей НАТО и власти Финляндии.