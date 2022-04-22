Финляндия сообщила Швеции, что готова подать заявку в НАТО уже этой весной

Финляндия готовится подать заявку в НАТО в ближайшее время. К этому же шагу готовится и Швеция – война в Украине показала все риски соседства с россиянами.

Финляндия хочет поскорее усилить свою безопасность. Сделать это финны хотят вступлением в НАТО.

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Финляндия готовит заявку на вступление в НАТО

Большинство граждан Финляндии выступили за вступление в Североатлантический союз. Как сообщил Эркки Туомиоя на встрече со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом в Стокгольме, заявление на вступление в НАТО Финляндия подаст в ближайшие недели.

Я проинформировал шведскую сторону, что в Финляндии большинство граждан выступают за членство в НАТО. Это значит, что мы отправим заявку на вступление в Альянс в ближайшие недели, весной,

– заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента.

Это вызвало у шведской стороны "удовлетворение". Сообщается, что Швеция также пытается ускорить процесс вступления в Альянс.

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